Vasco Seabra: «Temos a responsabilidade de procurar amealhar pontos»

Vasco Seabra vai voltar amanhã ao Bessa para defrontar o Boavista, agora na qualidade de treinador do Moreirense, mas o técnico não vê vantagem no facto de conhecer bem os jogadores da equipa adversária. Vasco Seabra antevê um jogo difícil e por isso exige "rigor máximo".





"É um jogo difícil, contra um adversário que tem um bom treinador, experiente, que é uma referência para todos. O último resultado que fizeram é demonstrativo do que têm vindo a realizar. É uma equipa que tem condições para crescer. Não acho que tenha vantagem. Se fosse na Playstation, sim, porque já conhecia os jogadores. Sou conhecedor dos jogadores, mas o treinador que está do outro lado também conhece a nossa equipa. Temos de ter rigor máximo para continuar a amealhar pontos com vitórias.""Por uma questão de respeito e ética não devo fazer paralelismos com o que era connosco e como está agora. Foi uma passagem, fui muito bem tratado quando lá estive. O foco é na nossa equipa e temos tolerância zero para qualquer tipo de tranquilidade. Temos de manter uma grande ambição.""Passa ao lado a questão história, mas temos a responsabilidade de procurar amealhar pontos. Vencer dá-nos mais três pontos num campeonato muito competitivo. O registo que temos fora é muito bom, mas queremos valorizá-lo sendo ainda mais competitivos e agressivos na forma como olhamos para a baliza do adversário.""É um jogador com potencial, que tem tido este momento pelo crescimento da equipa. Ele está a ajudar individualmente porque a equipa o está a ajudar. É um jogador com uma humildade muito grande, que sente que a equipa o está a ajudar. É um jogador com dimensão de golo e assistência, com capacidade para crescer. Está preparado para ir a jogo.""Mais do que o sistema em si sentimos que precisávamos de fazer equilíbrios posicionais, em termos defensivos e ofensivos. Temos as duas formas, podemos mudar os posicionamentos durante o jogo. Precisávamos de ter maior estabilidade no corredor central para podermos pressionar mais à frente. Precisamos que a equipa tenha serenidade com bola, mas para isso tem de saber defender. Gostamos de ser uma equipa pressionante, mas isso implica que tenhamos de ter equilíbrios posicionais. Mantivemos as duas formas de jogar, porque a equipa tem esse padrão.""Sentimos um compromisso muito grande dos jogadores quando chegamos. Tivemos a sorte de apanhar um grupo que tem essa predisposição para o trabalho, a paixão pelo treino e pelo jogo. É um grupo que ouve os treinadores e isso ajudou-nos a crescer a somar pontos para estarmos numa posição mais tranquila. Temos de fazer durar este momento. Temos de ter orgulho do que conquistamos no passado recente, mas temos muitos jogos para fazer, muito suor para deixar cair para que possamos atingir os nossos objetivo."