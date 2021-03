Vasco Seabra: «Temos de manter a consistência durante os 90 minutos»

O facto de o Marítimo ser último classificado e estar a passar por um mau momento na Liga está longe de tranquilizar Vasco Seabra, antes da visita do Moreirense aos insulares, no próximo domingo. O treinador, que não vai poder contar com Steven (lesão no joelho direito), diz que a formação madeirense é "uma equipa difícil" e que o Moreirense terá se estar ao seu melhor nível para vencer.





"É uma falsa questão o momento do Marítimo. Quando estamos nessa situação temos vontade de virar isso. É natural que haja alguma ansiedade do outro lado, mas o Marítimo é uma equipa difícil, que já teve uma fase muito boa, anterior a esta. Queremos é não permitir que esta fase do Marítimo seja quebrada. O Marítimo fez um jogo muito competitivo na última jornada. Temos de estar no nosso melhor, com níveis de concentração muito altos para que possamos vencer.""Temos de manter a consistência durante os 90 minutos. Por vezes existem momentos em que não conseguimos manter a concentração, o que é normal. Os jogadores têm de tomar decisões constantemente e por isso ainda não conseguimos manter a consistência em alguns momentos. Sentimos que estamos cada vez mais confiantes, capazes de saber gerir o jogo e manter-nos ligados mais tempo. O que fizemos na primeira parte do último jogo deu-nos sinais positivos. Vamos manter o nosso compromisso e a nossa qualidade, a vontade de jogar para a frente.""Sentimos que a equipa já percebe o que pretendemos. Tem tudo a ver com a consistência e o equilíbrio que podemos manter. É importante ter todos os jogadores disponíveis para que possamos ter competitividade interna. Queremos ser muito capazes. O que sentimos é que com diferentes nuances que fomos acrescentando ao jogo, o que levou o seu tempo, estamos a evoluir. Temos vindo a demonstrar a consistência de quem tem vindo a crescer."