Vasco Seabra: «Temos de manter a nossa lucidez»

O Moreirense defronta amanhã o Portimonense no Algarve (18 horas) e Vasco Seabra antevê o jogo da 32.ª jornada como "difícil".



Um jogo que é uma final para o Portimonense: "É um tónico interessante. É um jogo difícil, mas também estão muito motivados porque cada jogo é uma oportunidade para voltarmos a somar três pontos. É um adversário muito agressivo, que coloca intensidade no jogo. Será, naturalmente, um jogo difícil. O Portimonense tem essa vontade de garantir a permanência, nós essa vontade de voltar a vencer".





"A equipa tem estado serena e tranquila fora de casa, temos de manter a nossa lucidez. Somos uma equipa capaz de jogar em casa e fora, arrancando pontos seja onde for. Temos dois jogos seguidos agora, a oportunidade de aumentar o nosso pecúlio fora de portas"."Luta-se pela vida em todos os jogos. Essa ansiedade foi associada ao facto de querermos muito regressar às vitórias em casa. A equipa é lúcida e madura. Vamos conseguir estar estáveis, com uma união muito grande para dar tudo pela equipa. A forma como terminámos o último jogo mostra essa alma e paixão. Queremos aumentar essa lucidez"."A verdade é que o Pasinato tem feito uma época brilhante, tem um potencial gigante, qualidade para outros patamares. Mas só tem estado a este nível porque tem um bom treinador de guarda-redes e dois colegas que lhe dão uma competitividade muito grande. O Kewin e o Miguel têm um nível idêntico, muito alto. Estávamos tranquilos. A resposta do Kewin foi muito boa, o Miguel, se for chamado, vai ter essa tranquilidade. A equipa confia nele como confiou no Kewin. Qualquer um deles está preparado para dar uma boa resposta".