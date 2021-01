Vasco Seabra: «Ter raça, deixar tudo em campo e olhar para a baliza com vontade de golo»

O Moreirense defronta em casa esta terça-feira o Santa Clara, em jogo da Taça de Portugal, com o treinador Vasco Seabra a pedir máxima atitude e compromisso.



Jogo com o Santa Clara depois do embate com o Vitória. Mexer na equipa?:

É um jogo difícil, reconheço isso, contra um adversário que até há pouco tempo não tinha derrotas. É uma equipa competitiva, com bons valores, bem organizada. Vamos defrontar um adversário que nos vai exigir máxima disponibilidade. Vamos colocar em campo os que nos podem dar garantias, com competitividade. Vamos colocar os que sentimos que estão mais preparados para jogar, porque é um jogo que vai exigir o máximo de atitude e compromisso para estar ao melhor nível.





Mais do que o sistema em que estamos a jogar, tem a ver com princípios, com a forma como a equipa se orienta, baseado num modelo matriz. O Moreirense tem de ter raça, tem de deixar tudo em campo e olhar para a baliza adversária com vontade de fazer golos. Isso pode assentar num sistema que pode ser variável. A nossa pressão tem de ser intensa e agressiva, os nossos jogadores têm de deixar tudo em campo.Aquilo que representa para o Moreirense é que nesta casa joga-se sempre com vontade de ganhar. Olhamos para o jogo com muita vontade de vencer, não pensamos sequer no que está à frente deste jogo. Temos um foco claro para esta partida, contra um adversário muito complicado, que queremos vencer. Depois, vamos recuperar para enfrentar da mesma forma, com exigência e compromisso para o procurar vencer.Concordo que num ou noutro momento não tivemos o preenchimento na área que vai ser habitual. A nossa forma de pressionar origina alguns riscos. Na globalidade, fomos competentes a defender contra uma equipa que tinha muitas vitórias fora de casa. A nossa equipa teve uma chegada à frente como pretendemos, em termos defensivos esteve globalmente bem, mas há alguns pormenores que queremos retificar para evitar um maior número de ocasiões.Estamos ainda à espera de certificados, vamos ter de esperar mais para o final do dia para conseguir perceber se temos essa possibilidade, ou não.São questões que falamos internamente, que ficam à porta das nossas instalações. Cá dentro falamos dos que cá estão, com convicção no valor dos que cá temos. As pessoas responsáveis sabem quais são as minhas convicções, se entrar alguém será para acrescentar.Treinamos penáltis todas as semanas, não é por ser o jogo da Taça de Portugal. Mas, não foi esse o nosso foco. A nossa ambição é vencer o jogo.