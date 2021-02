Vasco Seabra: «Vitória inequívoca e importante para nós»

Vasco Seabra, treinador do Moreirense, reagiu esta quinta-feira ao triunfo (2-0) da sua equipa na deslocação ao terreno do Famalicão, em jogo da 17.ª jornada da Liga NOS.





"Uma vitória que assenta bem e importante para nós. Uma vitória inequívoca pela primeira parte que fizemos, onde demonstramos uma grande capacidade de entrega, capacidade para jogarmos no meio campo ofensivo do adversário, criámos as melhores situações de golo, acabámos por finalizar duas delas. A equipa teve uma resposta incrível", apontou o técnico, em declarações no final do encontro."Na segunda parte, acabámos por recuar um pouco mais do que era desejável. De qualquer das formas, penso que fomos controlando o jogo na sua essência.""Defrontámos uma excelente equipa, com um novo treinador, que já implementou algumas das suas ideias. Foi um jogo muito complicado e foi muito importante a vitória, também para dedicar à nossa claque.""No ultimo jogo, principalmente os primeiros 20 minutos foram muito duros para nós. Corrigimos e demos uma resposta igual ao que a equipa é todos os dias, de luta, de batalha, de entrega, de raça, de agressividade ofensiva e defensiva. A vitória assentou-nos bem", terminou.