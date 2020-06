Vida difícil para Djavan

O brasileiro Djavan não entrou nas opções do treinador Ricardo Soares para a visita ao Estádio do Bessa, mesmo com Abdu Conté de fora das opções por estar num plano de recuperação atrasado, e, apesar de possuir mais um ano de contrato, tem a vida cada vez mais difícil, pelo que a saída no final da época é um cenário que não deve ser descartado.