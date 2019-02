Vila Desportiva em marcha

Os trabalhos da próxima pré-temporada do Moreirense poderão passar já pelos relvados que vão ser construídos na nova Vila Desportiva do clube.

O objetivo da direção liderada por Vítor Magalhães passa por ter dois campos de relva natural construídos em junho, ou seja, a tempo do arranque dos trabalhos de pré-época de 2019/20, que habitualmente têm início no final desse mês ou então no início de julho. Isto significa que as obras deverão começar em breve, depois do terreno, situado a poucas centenas de metros do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, já ter sido desmatado.

Empossado recentemente para mais um mandato de dois anos à frente dos destinos do clube de Moreira de Cónegos, Vítor Magalhães assumiu como um dos principais desafios melhorar as infraestruturas, concretamente com a construção da Vila Desportiva. Nesse sentido, o líder da direção tem procurado reunir todos os meios financeiros para que a empreitada possa arrancar o mais cedo possível. O projeto foi considerado pelo clube como "o maior da sua história", por forma a "dotar o plantel profissional de condições de treino de excelência".

A Vila Desportiva, que será construída por fases, terá quatro campos de futebol no total, um edifício com 20 quartos e ainda um ginásio. Além de proporcionar melhores condições de trabalho à equipa sénior, será igualmente um espaço para ser ser utilizado pelas camadas de formação do clube de Moreira de Cónegos.