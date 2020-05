Vistoria ainda não está agendada

O Moreirense avançou com o pedido para disputar o resto dos jogos em Moreira de Cónegos já depois de ter acertado a mudança para o Estádio D. Afonso Henriques, mas ainda está à espera da decisão da Direção-Geral da Saúde e a obrigatória vistoria ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas ainda não está agendada quando faltam menos de duas semanas para o reatamento do campeonato.





Por outro lado, os cónegos iniciaram ontem uma nova etapa do processo de preparação com o primeiro treino em conjunto depois de três semanas de trabalhos individuais. Sessão realizada no relvado de Serzedelo e na qual já participaram Bruno Silva, Rúben Ramos, Iddriss, Malik e Ricardo Almeida, lote de jogadores que estiveram emprestados a clubes do Campeonato de Portugal .