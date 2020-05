Vistoria avaliou circunstâncias

A Direção-Geral da Saúde realizou ontem a vistoria ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, juntamente com os técnicos da Liga e da FPF, no sentido de avaliar se o recinto poderá receber os últimos jogos da temporada do Moreirense.

Os cónegos, que têm um acordo com o V. Guimarães para utilizar o Estádio D. Afonso Henriques, aguardam agora pelo relatório para perceber se as mudanças a fazer são exequíveis em tempo útil, para que possa concluir a época no seu reduto.