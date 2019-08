Vítor Campelos antevê deslocação a Setúbal: «A palavra de ordem é humildade»

O treinador do Moreirense quer que a equipa mostre "humildade e determinação" na visita de sexta-feira a Setúbal, em jogo da terceira jornada da Liga NOS, no qual quer "conquistar pontos" (19 horas)."Os jogadores têm em mente o jogo de amanhã [sexta-feira] e a palavra de ordem é humildade. Sabemos que fizemos um bom jogo [com o Gil Vicente,], mas está ultrapassado. Quero o mesmo respeito, a mesma atitude e a mesma determinação. Vamos fazer tudo para conquistar pontos", disse Vítor Campelos.O Moreirense, oitavo classificado com três pontos, joga sexta-feira na casa do V. Setúbal que segue em 16.º com dois, um terreno onde perdeu quando se estreou nesta temporada 2019/20, ficando arredado da Taça da Liga após umaO treinador do Moreirense, que falava aos jornalistas na antevisão do encontro, garantiu que sente a "equipa mais preparada e com ideias mais consolidadas", lembrou que, entretanto, "chegaram jogadores novos", mas adivinhou um jogo complicado."Temos de ser uma equipa de muito trabalho. Já temos alguns jogadores que chegaram posteriormente ao clube. Mas o jogo é difícil amanhã [sexta-feira]. Temos de manter a humildade e o rigor que tivemos em casa com o Gil Vicente. Vamos fazer tudo para ganhar o jogo. Vamos dar o nosso máximo", disse o técnico.Vítor Campelos sublinhou que tem sentido "os jogadores sempre muito motivados", admitindo que "as vitórias dão confiança", mas reafirmou que "nem quando se ganha está tudo bem, nem quando não se ganha está tudo mal".Moreirense e V. Setúbal jogam sexta-feira às 19 horas no Estádio do Bonfim, em Setúbal, no jogo inaugural da terceira jornada.