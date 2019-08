Vítor Campelos antevê Taça da Liga: «Queremos continuar em competição»

O Moreirense defonta este sábado o V. Setúbal determinado a menter-se na Taça da Liga. O treinador Vítor Campelos reconhece que a sua equipa tem muitas caras novas mas garante que já está na máxima força."É certo que ambas as equipas têm histórico na Taça da Liga. Vamos defrontar um adversário difícil, num campo igualmente difícil, mas estamos motivados e confiantes no que podemos fazer. Queremos continuar em competição, o Moreirense tem pergaminhos na prova.""O plantel está na máxima força para este momento. É um plantel que tem 11 caras novas, do 11 mais utilizado na época passada estão menos sete ou oito jogadores. Estamos confiantes porque os jogadores estão bastante empenhados. Estamos preparados para o primeiro jogo oficial depois do período preparatório.""Quando um treinador chega a uma equipa o que pode trabalhar mais 'facilmente' é o posicionamento defensivo. Depois, o entrosamento dos jogadores e a confiança hão-de surgir. É natural que nesta altura o discernimento não seja o mesmo. Já baixamos às cargas, ao volume de treino, e os jogadores vão estar mais frescos e com mais discernimento. É um processo moroso porque chegaram 11 jogadores ao plantel e uma equipa demora tempo. Já estamos preparados para defrontar o nosso adversário e ter uma boa prestação.""Como é óbvio, nesta altura já tenho o 11 definido.""É algo para que me preparei, já faço parte de equipas técnicas há 20 anos. Como adjunto estive desde a Distrital a ter participações na Liga dos Campeões. Agora, estou a cumprir o meu trajeto como treinador principal. Sinto que estou muito preparado, tal como a minha equipa técnica, que tem pessoas muito qualificadas. Como é óbvio, precisamos de tempo para colocar as nossas ideias em prática, mas tenho a confiança total que vamos conseguir os nossos objetivos."