Vítor Campelos e a receção ao Portimonense: «Temos de ganhar pontos»

O treinador do Moreirense disse esta quinta-feira que quer uma equipa "trabalhadora à imagem da vila que representa", prometendo "luta" na receção ao Portimonense, na sexta-feira, às 19 horas, em jogo da quarta jornada da Liga NOS."Temos de ganhar pontos. Vamos defrontar uma equipa fortíssima. O Portimonense tem jogadores de grande valor. Mas jogamos em casa e queremos fazer do nosso estádio uma fortaleza. Temos uma equipa que tem de ser representante da vila no campo. Temos de ser uma equipa com qualidade de muito trabalho e com ambição para conseguir o sucesso como é característica desta vila", disse Vítor Campelos.O treinador do Moreirense, equipa da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, frisou esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão que o objetivo do clube é "ser uma extensão das gentes da terra", bem como "dar continuidade à afirmação" dos minhotos na Liga NOS.O Moreirense conquistou até aqui quatro pontos, fruto de uma vitória (3-0 em casa com o Gil Vicente) e um empate (0-0 na deslocação a Setúbal), só tendo perdido na jornada inaugural no terreno do Sp. Braga por 3-1.Vítor Campelos garantiu que sente o conjunto "confiante", lembrando, no entanto, que "construir ou reconstruir uma equipa demora o seu tempo"."Estamos confiante e, respeitando o adversário, vamos fazer tudo para ganhar o jogo e conquistar pontos. Fico contente com apoio dos nossos adeptos. Faremos tudo para corresponder às expectativas que eles têm em relação à equipa", resumiu.Questionado, por fim, sobre se aguarda mais jogadores neste mercado de verão, o técnico dos cónegos admitiu que tem conversas sobre esta matéria com o presidente Vítor Magalhães, assegurando estar "satisfeito" com os jogadores atuais, disse que esse dossiê "está nas mãos da direção"."Como o presidente diz, o plantel do Moreirense está sempre em aberto. Até ao fecho do mercado pode acontecer alguma coisa, mas estou muito satisfeito com o que temos e a direção está a tratar dessas questões", concluiu.Moreirense, sétimo classificado com quatro pontos, e Portimonense, nono com os mesmos pontos, jogam na sexta-feira, às 19 horas, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.