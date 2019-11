Vítor Campelos e o empate com o V. Guimarães: «O resultado aceita-se»

No final do empate (1-1) com o V. Guimarães, Vítor Campelos, técnico do Moreirense, considerou o resultado justo. "Assistimos a uma excelente partida de futebol. Quem veio aqui ao estádio não saiu defraudado com a entrega e a postura das duas equipas. Foi bom termos um relvado em excelentes condições para podermos jogar. Foi um jogo com oportunidades em ambas as balizas. O resultado final foi justo face ao que se passou. A massa adepta do Vitória deu bastante apoio à sua equipa. A nossa também nos deu força para podermos partir em busca do empate. No cômputo geral, o resultado aceita-se", afirmou o técnico em conferência de imprensa.





Vítor Campelos acredita que o Moreirense já podia ter mais pontos na tabela da Primeira Liga, mas para isso falta sorte e foco. "Muitas das vezes, a concentração dita os resultados. Às vezes, ter uma 'pontinha' de sorte no final ajuda. Com o Benfica e com o Marítimo (derrotas por 2-1) não tivemos, mas hoje tivemos. Já poderíamos ter mais seis pontos. Muitas vezes o que determina os resultados são fatores como a concentração e os detalhes. Muitas vezes o que faz diferença nos pontos é a bola que bate na barra e sai e a bola que bate na barra e entra", concluiu.