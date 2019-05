Vítor Campelos é o novo treinador do Moreirense, segundo anunciou, esta segunda-feira, o emblema cónego. O técnico, de 44 anos, irá render Ivo Vieira e assumir o leme do clube de Moreira de Cónegos na próxima temporada, voltando ao ativo depois de uma época em que esteve longe do ativo, desde que abandonou o comando técnico do V. Guimarães B, no final de 2017/18.





De acordo com a nota emitida pelo Moreirense, a restante equipa técnica será composta por Marco Alves, Batista, Fernando Ribeiro , João Pedro e Leandro Mendes, este último que transita da temporada passada.Vítor Campelos inicia funções a 26 de junho, altura em que arranca a pré-época do clube cónego.