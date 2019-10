Vítor Campelos: «É um ponto que nos fica bem»

Diante do Boavista, o Moreirense atuou mais de uma hora com menos um elemento, mas mesmo assim acabou por conseguir 'sobreviver' e empatar (até esteve em posição vencedora até aos derradeiros dez minutos), algo que para Vítor Campelos faz com que o empate a um acabe por ser visto como um resultado positivo. Na análise à partida, o técnico dos cónegos admitiu ainda que uma eventual vitória teria sido um prémio pela dedicação dos seus pupilos."Olhando às contingências, acaba por ser um ponto para acrescentar à longa maratona que é o campeonato. O Boavista mostrou grande respeito pelo Moreirense, jogou com uma linha de cinco defesas. Há um lance muito apregoado, um remate do Heriberto que podia ter dado golo para o Boavista, mas ele estava em posição irregular.Depois ficámos com inferioridade numérica. Tivemos bola e duas ou três saídas muito boas. Quero dar os parabéns aos jogadores, que estiveram concentrados. É um ponto que nos fica bem, se tivéssemos ganho era um prémio à dedicação.Vamos ter de recuperar muito bem. Teremos jogo na quarta feira e voltamos a ter jogo no sábado. Jogar tanto tempo com 10 jogadores contra uma equipa com esta intensidade tem impacto".