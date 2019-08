Vítor Campelos: «Entrámos fortes porque tínhamos trabalhado muito para isso»

Vítor Campelos considerou "inteiramente merecida" a vitória que o Moreirense alcançou frente ao Gil Vicente (3-0). O treinador explicou ainda que a entrada forte dos cónegos aconteceu porque a equipa trabalhou para isso.





"Entrámos fortes e fizemos o 2-0. Entrámos fortes porque tínhamos trabalhado muito para isso. Na primeira parte, até podíamos ter feito mais contra uma equipa forte, que respeitamos muito e que na semana passada ganhou ao FC Porto. Na segunda parte, sabíamos que íamos ter uma reação do Gil Vicente, e foi o que aconteceu, mas conseguimos um terceiro golo, e esta vitória é inteiramente merecida.Na antevisão dissemos que íamos fazer do nosso estádio a nossa fortaleza. Esta vitória é inteiramente dedicada aos adeptos, cujo apoio é muito importante. Na nossa equipa não há titulares. Todos são titulares e todos têm de trabalhar muito, dar o máximo durante a semana para conquistar um lugar ao domingo. Estamos preocupados com o que queremos e devemos fazer", disse.