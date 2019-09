Vítor Campelos espera Benfica 'um bocadinho ferido no orgulho'

O Moreirense recebe no sábado o Benfica para o jogo da 6.ª jornada da Liga (20h30) e Vítor Campelos garante que a sua equipa quer "contrariar a história"."Espero um Benfica forte, um bocadinho ferido no orgulho por ter perdido o último jogo, embora noutra competição, mas estamos preparados para isso. Jogamos em nossa casa, queremos contrariar a história que em nada nos tem sido favorável. Vamos fazer de tudo para dificultar o jogo ao Benfica", afirmou o treinador do Moreirense esta sexta-feira em conferência de imprensa."Pretendemos um Moreirense à imagem do que temos feito em nossa casa, um Moreirense ambicioso, com uma ideia de jogo bem definida. Sabemos que vamos defrontar um adversário valioso, mas também sabemos da nossa qualidade e o que podemos fazer. O que vamos fazer é ser uma equipa forte, determinada, organizada, com uma ideia de jogo, a disputar a jogo para conquistar pontos. Tenho a certeza que vamos fazer um bom jogo. O que podemos prometer é um Moreirense organizado, que vai querer ter posse de bola. Já temos alguma identidade, pelo trabalho feito. Vamos procurar ter coragem, ter bola. O Benfica tem pontos fortes, outros que são mais débeis. Temos de estar sempre concentrados. Temos de ter coragem de enfrentar o nosso adversário olhos nos olhos, temos de ser nós mesmos."."São competições diferentes. De certeza absoluta que o Benfica vai apresentar um 11 forte, porque tem um plantel recheado de bons valores. Vamos esperar um Benfica forte, para fazer jus ao seu nome. Temos de ser uma equipa determinada, muito concentrada, com coragem de jogar e colocar em campo as nossas ideias para podermos discutir o jogo com o nosso adversário.""É o momento que o calendário ditou. Tenho a certeza que os jogadores vão estar focados e concentrados. Queremos deixar uma boa imagem, quem joga bem está mais perto de ganhar jogos e é isso que vamos tentar fazer.""Temos de ser corajosos. Vamos defrontar uma equipa muito valorosa, mas dentro do campo são 11 contra 11. A história não está do nosso lado, mas vamos tentar contrariar a história. O que posso prometer é que os jogadores vão ter uma vontade enorme de contrariar a história e conquistar pontos.""Isso só o Bruno [Lage] é que poderá dizer se ele vai jogar de início. Neste último jogo esteve o Cervi, pode ser que jogue neste encontro. Temos de estar preparados para qualquer jogador. O Benfica vai entrar sempre com uma equipa forte.""O campeonato é uma maratona, interessa é como acaba e não como começa. O Famalicão começou muito bem e temos de lhe dar mérito. Surpreende um pouco a todos, mas se estão lá é porque têm mérito.""Temos a nossa própria motivação, os nossos próprios objectivos. O campeonato é uma longa maratona, queremos acabar bem classificados. Temos os pés bem assentes na terra, queremos chegar o mais rapidamente possível ao nosso objectivo. Temos de olhar para nós e não para os outros. Ter o Famalicão em primeiro lugar dá para pensar que todas as equipas trabalhando bem e com qualidade podem almejar posições na tabela mais tranquilas."