Vítor Campelos espera "jogo extremamente difícil" com o Santa Clara

O treinador do Moreirense, Vítor Campelos, anteviu este sábado a deslocação do clube vimaranense aos Açores para defrontar no domingo, às 16 horas, o Santa Clara, em jogo a contar para quinta jornada da Liga NOS. Em conferência de imprensa, o técnico assumiu que espera dificuldades no encontro frente ao atual 10.º classificado do campeonato, afirmando que esta será uma partida "extremamente difícil".: "Na realidade, os dados indicam que fizemos um excelente arranque. Mas, sabemos que este campeonato é uma autêntica maratona, muito mais do que uma prova de velocidade e por isso temos um longo percurso pela frente. Temos mais um jogo extremamente difícil, mas tudo faremos para conquistar pontos. Creio que vai ser um jogo equilibrado, com duas boas equipas. O Santa Clara tem um dos plantéis que sofreu menos mexidas, tem o mesmo treinador, é uma equipa bem orientada com processos bem consolidados. Também sabemos a qualidade que temos e acreditamos muito no nosso trabalho e esperamos um bom jogo e um bom resultado.": "Gostávamos de ter tido o grupo todo para trabalhar connosco nestes 15 dias, foram duas semanas atípicas, com seis jogadores nas seleções. Conseguimos trabalhar com eles em apenas dois treinos. Temos de ficar orgulhosos por ter seis jogadores nas selecções, temos de aproveitar a motivação que trazem, porque todos saíram vencedores dos seus jogos.": "Trabalhamos algumas situações, temos a nossa ideia e sabemos aquilo que queremos fazer. Na realidade, o Santa Clara tem sofrido poucos golos, assim como o Moreirense também. Creio que por isso será um jogo equilibrado e tudo faremos, num campo difícil, para dar uma boa resposta. Queremos ser uma equipa organizada, sempre com os olhos postos na baliza adversária.": "A Liga é extremamente competitiva. Há outras equipas que já venceram os ditos grandes. Procuramos trabalhar o detalhe, o pormenor, cada vez mais isso faz a diferença."