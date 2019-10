Vítor Campelos: «Foi um jogo com duas partes distintas»

"Foi um jogo com duas partes distintas. Na primeira, além do golo tivemos outras três ou quatro oportunidades flagrantes para dilatar o marcador. Na segunda metade, o Rio Ave teve mais posse de bola, mas fomos organizados e com espírito de equipa. Acho que o resultado é justo", frisou o técnico do Moreirense. No final do empate a uma bola entre o Rio Ave e Moreirense, Vítor Campelos, treinador dos cónegos, afirmou que o encontro teve "duas partes distintas", com um Moreirense mais forte durante o primeiro tempo."Foi um jogo com duas partes distintas. Na primeira, além do golo tivemos outras três ou quatro oportunidades flagrantes para dilatar o marcador. Na segunda metade, o Rio Ave teve mais posse de bola, mas fomos organizados e com espírito de equipa. Acho que o resultado é justo", frisou o técnico do Moreirense.



Vítor Campelos acredita que o facto da sua equipa ter jogado no sábado, com o Boavista, acabou por ter "alguma influência" no decorrer da segunda parte.



"Sabíamos que o Rio Ave, além de boas individualidades, é uma equipa bem orientada, e que como jogou na sexta-feira teve mais um dia de descanso que nós, que jogámos no sábado. Isso teve alguma influência na segunda parte. Mas parabéns aos nossos jogadores por conseguiram um resultado que acaba por ser justo", concluiu.