Vítor Campelos já não é treinador do Moreirense. O técnico e o emblema cónego chegaram a acordo para a rescisão do vínculo existente esta segunda-feira.





O anúncio foi feito pelo próprio clube, através de uma nota publicada no site oficial. "O Moreirense Futebol Clube – Futebol SAD informa que chegou hoje a acordo com o Treinador Vítor Campelos para a quebra do vínculo, tal acontece por comum acordo e da forma mais cordial", escreveu o Moreirense.