Vítor Campelos: «Jogadores transfiguraram-se na 2.ª parte»

O treinador do Moreirense, Vítor Campelos, considera que a sua equipa esteve irreconhecível nos primeiros 45 minutos de jogo, mas na que na 2.ª parte os jogadores "transfiguraram-se", tendo terminado a partida com oprtunidades para vencer o jogo, em que esteve a perder por 3-0.





"Entrámos muito mal no jogo. A primeira parte foi irreconhecível, com muitas perdas de bola e passes errados, o que não é a nossa identidade. Retificámos ao intervalo e fizemos uma segunda parte muito boa, fantástica e os nossos adeptos deram-nos uma força extra. No fim até poderíamos ter ganho o jogo. Isto demonstra o grande espírito desta equipa. O que falámos ao intervalo é que tínhamos 45 minutos para mostar uma cara diferente e acertámos algumas questões táticas importantes. Eles transfiguraram-se e até houve oportunidade para ganhar o jogo", afirmou