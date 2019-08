Vítor Campelos: «Momento é o primeiro golo»

Vítor Campelos já sabia que teria pela frente "um jogo extremamente difícil". "O Sp. Braga entrou muito forte no jogo, mas na primeira parte até podíamos ter provocado mais perigo. O momento do jogo é o primeiro golo, já estávamos todos a pensar no intervalo e não podemos sofrer um golo daqueles", dissecou, concluindo: "O resultado não era o que queríamos, claro, mas acabamos por deixar uma boa imagem do que podemos fazer. Satisfeito pelo que os jogadores produziram."