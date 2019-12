Vítor Campelos: «Os resultados são o que são, o Sporting marcou um golo e nós não»

O Moreirensena deslocação ao terreno do Sporting, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que o defesa Iago Santos acabou por ser expulso da partida.No final do encontro, Vítor Campelos, treinador do Moreirense, sublinhou que a equipa teve alguma "falta de discernimento" em alguns momentos em que poderiam ter chegado com mais perigo à baliza leonina, aproveitando para parabenizar a equipa leonina pelo triunfo."Não correu bem porque tivemos algumas transições em que podíamos ter marcado e não marcamos. Foi um jogo em que sabíamos que ia ser extremamente difícil contra uma boa equipa, que nos últimos cinco jogos tinha cinco vitórias. Penso que fomos uma equipa organizada durante o jogo, aqui e ali tivemos algumas situações que, com mais discernimento, podáimos efetuar mais passes e chegar com mais acutilância e criar oportunidades de golo. No cômputo geral, os resultados são o que são, o Sporting marcou um golo e nós não, por isso, parabéns ao Sporting", afirmou o técnico dos cónegos, em declarações à Sport TV."Todos os resultados são justos. Quando chegamos ao fim dos jogos são sempre justos. O Sporting marcou um golo e nós não, tal como já tinha dito. Tivemos algumas oportunidades em que podíamos ter marcado.""Nós sabemos qual é o nosso objetivo. O objetivo primordial do Moreirense é dar continuidade à permanência na primeira liga. Como é certo, há cinco jogos que vínhamos a pontuar. Sabemos que este é um campo difícil, mas vínhamos cá à procura de pontos. Temos de continuar a trabalhar e vamos começar já a pensar no próximo jogo em casa", finalizou.