Vítor Campelos: «Plantel nunca está fechado»

O Moreirense somou no sábado duas vitórias em dois testes de pré-época. Ao triunfo da manhã sobre o Águeda, somou-se o da tarde sobre a Oliveirense, ambos por 1-0."Estamos mais fortes em termos de processo defensivo, mas temos de melhorar no ofensivo. Estes dois jogos no mesmo dia era algo que tínhamos previsto para dar minutos a todos os jogadores. Todos no total tiveram 90 minutos", analisou o treinador dos minhotos, Vítor Campelos.Quanto à constituição do plantel, o técnico não fecha a porta a mais entradas, mas frisa que está contente com o grupo de jogadores atual. "Neste momento estamos bem e satisfeitos com os jogadores que temos. Têm dado uma resposta excelente. Têm sido inexcedíveis no seu trabalho, mas como diz o nosso presidente, um plantel como o do Moreirense nunca está fechado, está sempre aberto. Poderá chegar mais alguém, mas repito: estamos muito satisfeitos com os que já temos", concluiu, em declarações à comunicação social no final do desafio da tarde, em Cesar, frente à Oliveirense.