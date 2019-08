Vitor Campelos quer contraria a história e vencer em Braga

O treinador do Moreirense, Vítor Campelos, garantiu este sábado que vai domingo "tentar contrariar a história" e procurar vencer em Braga, em jogo da primeira jornada da 1.ª Liga."Vamos com vontade de ganhar e de conquistar os três pontos. Entraremos com esse espírito e, no fim, logo veremos se foi possível. Vamos tentar contrariar a história. O apoio dos nossos adeptos é muito importante. Espero que estejam em grande número em Braga", disse o técnico.Vítor Campelos, que fará no domingo no terreno do Sporting de Braga a sua estreia como treinador na 1.ª Liga, depois de ter dirigido um encontro da equipa principal dos vitorianos, como interino, na temporada 2017/18, disse estar "tranquilo", mas admitiu que o adversário "é muito forte"."Vai ser um jogo difícil. Vamos defrontar uma equipa muito forte, com um plantel muito forte. Mas o Braga também vai ter um jogo difícil. Esta será a primeira de muitas finais de todo um campeonato. Queremos mostrar uma boa resposta", referiu o treinador, na conferência de imprensa de antevisão à partida.Depois de uma época histórica, na qual ficou num inédito sexto lugar, o Moreirense estreia-se na temporada 2019/20 depois de um desaire para a Taça da Liga no último fim de semana.A derrota em casa por 1-0 em casa do Vitória de Setúbal ditou o afastamento dos minhotos da competição, mas Campelos garante ter "certeza" de que a equipa, "a cada dia e a cada jogo, está mais forte"."É uma equipa em crescimento. São 11 caras novas. Nada acontece num estalar de dedos. Mas temos a certeza que estamos a trabalhar bem para o nosso objetivo que é ficar entre a elite do futebol português", apontou o antigo adjunto de Toni na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e no Irão.Vítor Campelos quer que o Moreirense tenha "os pés bem assentes na terra" e avançou que, "depois de garantidos os pontos da manutenção", o objetivo será "ficar o mais próximos possível dos grandes".Sem os médios Fábio Pacheco (castigado) e Ibrahima (lesionado), bem como sem o avançado Texeira (lesionado), o técnico dos vimaranenses afirmou ter "confiança total nos disponíveis", projetando um jogo "competitivo".Moreirense e Sporting de Braga defrontam-se no domingo, às 21:00, no Estádio Municipal de Braga.