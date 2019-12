Vítor Campelos: «Queremos acabar o ano civil com uma uma boa exibição»

O Moreirense recebe, este domingo, o Belenenses SAD, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga NOS, naquele que será o último encontro do conjunto de Moreira de Cónegos no presente ano civil.Na antevisão ao encontro diante dos azuis, Vítor Campelos, treinador dos cónegos, afirmou que equipa está preparada para um jogo "extremamente difícil", mas que o objetivo primordial passará pela "conquista dos três pontos"."Temos de ser uma equipa forte, muito concentrada. Analisamos bem o Belenenses e sabemos bem o que pode fazer porque os processos estão identificados. Vai ser um jogo extremamente difícil, que vai exigir de nós o máximo de concentração, atitude e empenho. Mas, creio que preparamos bem o jogo e tenho a certeza que será um bom jogo porque vão defrontar-se duas boas equipas. Estamos apostados em ficar com os três pontos.""Queremos acabar o ano civil com uma uma boa exibição e a conquista dos três pontos. Queremos chegar aos 17 pontos e passarmos o Natal com uma vitória, o que é sempre mais prazeroso.""Pelos resultados tem sido um fator benéfico porque temos amealhado o maior número de pontos em casa. Jogar perante o nosso público tem sido um bom indicador para nós. Desde o início dissemos que a nossa casa ia ser a nossa fortaleza.""Desde sempre disse que o plantel do Moreirense está sempre em aberto, podem entrar e sair jogadores. Neste momento estamos a cumprir os nossos objectivos, que passam por valorizar jogadores. Temos sete jogadores que têm ido às selecções. Queríamos ter mais pontos, mas estamos dentro do objectivo, que passa por ficar na Liga. Com a abertura do mercado pode haver interesse nos nossos jogadores, é sinal que estão a jogar bem e a valorizar-se. O mérito é de toda a equipa. Queremos potenciar jogadores, mas o mais importante hoje é o jogo com o Belenenses, que queremos ganhar.""Tentamos sempre olhar para o que fazemos e o que podemos melhorar. Há situações que não controlamos, em que não podemos fazer nada. Resta-nos trabalhar para melhorar o que podemos potenciar. As outras situações, não controlamos. Pelo que vimos podia ter havido um penálti a nosso favor, que não foi assinalado", finalizou.