Vítor Campelos: «Queremos deixar uma imagem diferente daquela da Taça de Portugal»

O Moreirense recebe este sábado o Desportivo das Aves, um jogo a contar para a 12ª jornada da Liga NOS (às 15h30). Vítor Campelos fez a antevisão do encontro, um jogo onde espera uma grande resposta por parte dos seus jogadores após a eliminação na Taça de Portugal."Foi com toda a certeza um golpe muito duro a eliminação da Taça de Portugal. Algumas das vezes quando se percebe precisamos de dar uma resposta rápida e enérgica e o que queremos é jogar o mais cedo possível. Os jogadores estão feridos no orgulho, tenho a certeza que vão dar uma grande resposta.""O dérbi é um jogo extremamente importante para nós porque também tem importância para os nossos adeptos. Os dérbis são para ser ganhos. Este é especial, porque os nossos adeptos gostam muito de ganhar este jogo, há uma grande rivalidade. Não sabemos muito bem o que vamos encontrar do Desportivo das Aves, mas fizemos o nosso trabalho de casa e sabemos o que os jogadores valem. Estamos preparados para qualquer sistema, porque o treinador do Aves já utilizou vários sistemas. O mais importante é o que queremos e podemos fazer, independentemente da qualidade do adversário. Queremos deixar uma imagem diferente daquela da Taça de Portugal.""Falamos sempre, falamos muito durante a semana, analisamos o jogo. Houve algumas coisas positivas, criamos algumas oportunidades de golo em que podíamos ter sido mais eficazes. Acima de tudo, vimos aquilo que não devemos fazer. Treinamos coisas que temos de melhorar e os jogadores estão preparados para regressar às vitórias.""É possível que surjam algumas mudanças, até porque no jogo anterior não tínhamos alguns jogadores disponíveis. Por isso, é normal que haja mudanças na equipa.""Já sabemos que os dérbis são muito importantes, este não foge à regra. A nossa vontade e determinação têm de ser superiores à do nosso adversário, que tem qualidade apesar da posição que ocupa na tabela. Vamos respeitar o adversário, mas vamos querer ficar com os três pontos."