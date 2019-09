Vítor Campelos: «Santa Clara conseguiu marcar dois golos por isso é um justo vencedor»

Vítor Campelos reconhece que o Moreirense não teve uma boa entrada na, frente ao Santa Clara, nos Açores. Na segunda parte o Moreirense retificou algumas coisas, mas não conseguiu marcar."Na primeira parte, não entrámos como é de costume. Estávamos muito mais reativos do que ativos. Temos de ser muito mais decididos e agressivos em determinados lances. Na primeira parte, o Santa Clara esteve por cima. Adotou um sistema diferente, foi a ideia do treinador e, de certa forma, em alguns momentos surpreendeu-nos apesar de trabalharmos vários sistemas de jogo para estarmos preparados para desmanchar qualquer sistema.""Uma segunda parte totalmente diferente da primeira, retificámos algumas coisas ao intervalo. Fomos muito mais agressivos, tivemos mais ação em vez de reação, entrámos muito melhor, tivemos algumas situações em que podíamos ter marcado. No momento em que colocámos o Nenê, para arriscar mais, sofremos o segundo golo.""Duas partes distintas, na primeira foi melhor o Santa Clara, na segunda penso que estivemos melhor. O jogo tem 90 minutos e temos de começar desde o primeiro minuto a ser muito mais corajosos, a ter mais bola, a ser mais agressivos e muito mais ativos.""Os resultados são todos justos. O Santa Clara conseguiu marcar dois golos, por isso é um justo vencedor, porque marcou dois golos e nós não".