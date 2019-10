Vítor Campelos: «Sempre disse que tinha os melhores jogadores do mundo»

O Moreirense recebe este sábado o Boavista, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, às 20h30. Vítor Campelos faz a antevisão à partida e assume que quer vencer em casa, demonstrando bastante confiança no seu plantel. Este será o primeiro de três jogos em oito dias para a equipa de Moreira de Cónegos.

O que esperar do Moreirense no jogo com o Boavista:

"Vamos ter um Moreirense igual a si próprio, a querer jogar bem a criar oportunidades de golo, uma equipa com mentalidade bem vincada. Fizemos bons jogos nas últimas jornadas, que acabámos por perder nos últimos cinco minutos, senão estávamos no 4.º lugar da tabela classificativa. O importante agora é pensar no Boavista. Temos de estar mais focados, mais concentrados, mais ligados nos últimos minutos. Vamos querer fazer um bom jogo diante de um adversário que tem agressividade, mas no bom sentido. Temos de também ser uma equipa agressiva, mais activa do que reactiva."

Moreirense defronta adversário que foi eliminado da Taça de Portugal:

"Todos os jogos têm a sua história. Nós também queremos ganhar, porque jogamos em casa, também temos vontade e queremos que os três pontos fiquem cá. Por isso, vai ser um jogo equilibrado, um bom jogo, em que tudo faremos para conquistar os três pontos."

Dificuldades para formar a defesa com três baixas:

"Sempre disse que tinha os melhores jogadores do mundo, porque são os jogadores do Moreirense. Tenho a certeza absoluta de que aqueles que jogarem vão dar uma boa resposta, assim como aqueles que têm correspondido. Tenho total confiança nos 11 jogadores que vão actuar amanhã."

Que dificuldades o Moreirense pode encontrar?:

"O Boavista é uma equipa recheada de bons valores, tem um bom plantel. Já sabemos que vamos encontrar uma equipa forte. Conhecemos bem o Boavista e aquilo que pode fazer. Estamos mais bem preparados para fazer um bom jogo."

Ciclo com três jogos em oito dias:

"Algumas coisas em termos de observação dos adversários tivemos de preparar atempadamente. Mais do que treinar, queremos recuperar bem e preparar estrategicamente os jogos."