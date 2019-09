Vítor Campelos: «Sinto um contentamento descontente»

Vítor Campelos ficou desiludido pela derrota caseira que o Moreirense sofreu frente ao Benfica (1-2), embora tenha ficado satisfeito com a exibição da sua equipa. O treinador considera que faltou alguma sorte nos últimos minutos.





"Creio que fizemos um bom jogo frente a uma equipa difícil como já sabíamos. Fomos uma equipa bem preparada ao longo dos 90 minutos, o que pedi aos jogdores é que tivessem coragem e olhassem o adversário nos olhos e acho que fizemos isso. Na segunda parte em uma ou outra situção podímos ter ligado o jogo e feito mais mossa no último reduto do Benfica, e depois faltou-nos a pontinha de sorte nos últimos minutos o que daria com toda a certeza um resultado mais justo pois a derrota foi um resultado injustoTemos que saber reagir, levantar a cabeça e ter o mesmo discernimento, a mesma personalidade. O Benfica atacou mais nos últimos minutos e o Rafa marca num ressalto. Acho que foi inteiramente injusto mas os meus parabéns aos meus jogdores que proporcionaram um bom espetáculo. Sinto um contentamento descontente, contente pela exibição e descontente pelo resultado", disse à Sport TV no fim do jogo.