Vítor Campelos: «Sofremos dois golos caricatos»

Vítor Campelos, treinador do Moreirense, estava muito desiludido com aque a sua equipa sofreu este sábado na Madeira, diante do Marítimo."É difícil aceitar esta derrota, até porque, se o empate, pelo que tínhamos feito nos 90 minutos, não era bom para nós, então a derrota é ainda mais imerecida.""A primeira parte foi um jogo equilibrado. Sabíamos que o Marítimo joga um futebol direto, na procura de segundas bolas e tentámos contrariar isso, jogando bem, com a bola no chão e circulando a bola. Creio que estivemos melhor na segunda parte. Conseguimos fazer o mais difícil, que foi chegarmos ao golo. Depois, sofremos dois golos caricatos: um penálti, num livre com a bola bombeada para a área, e um ressalto num canto. São lances que não podem acontecer no futebol de alta competição. Temos de manter o foco nos 90 minutos. Foram situações mais de demérito nosso do que de mérito do adversário nos golos concretamente.""Preocupamo-nos mais com o que podemos fazer do que com o nosso adversário e tentámos pôr a nossa ideia de jogo em prática e foi isso que fizemos. Sentimos que, em alguns momentos, a massa adepta destabilizou o Marítimo, mas não foi essa a estratégia".