Vítor Campelos: «Um ponto fora de casa é sempre positivo»

Depois do empate do Moreirense em casa do V. Setúbal (), Vítor Campelos considerou o resultado justo face ao que aconteceu, dizendo que uma igualdade fora de casa é positiva para os cónegos. O treinador começou a conferência de imprensa com uma palavra de força para Ricardo, guarda-redes do Chaves."A vida é muito mais do que futebol, por isso, quero mandar um abraço ao Ricardo [guarda-redes do Chaves que foi recentemente diagnosticado com doença oncológica]. Também já dei esse abraço ao Nuno Pinto [defesa do Vitória de Setúbal que debelou doença].Foi um jogo equilibrado. Entrámos bem na primeira parte e chegámos ao golo, mas foi anulado. Criámos algumas ocasiões de perigo, sabíamos que vínhamos defrontar um adversário complicado no seu reduto.Na segunda parte, o Vitória de Setúbal teve mais posse de bola. No cômputo geral, resultado ajusta-se ao que se passou. Podíamos ter ligado melhor os lances no último passe para criarmos mais mossa no Vitória. Queria os três pontos, mas vendo o que se passou, um ponto fora de casa é sempre positivo.As entradas de Luther e Nenê foram para dar frescura ao ataque e tentarem marcar. Estava muito calor para os jogadores. Foi um desgaste enorme para eles. Queríamos três pontos e acabámos por levar um.[O que faltou ao ataque?] Errámos demasiados passes. Foi essa a grande diferença para o último jogo que fizemos [3-0 ao Gil Vicente]", disse, na conferência de imprensa após a partida.