Vítor Magalhães e o 82º aniversário do Moreirense: «Queremos fazer mais e melhor»

O Moreirense comemora, este domingo, o seu 82º aniversário, tendo Vítor Magalhães deixado uma mensagem aos adeptos. Recordando as conquistas do passado, o presidente dos cónegos revelou um discurso ambicioso para o futuro.





"Desde cedo destinados ao sucesso, os pequenos, mas valentes, ganharam asas, voaram alto e seguiram em frente. À data da nossa fundação, a inércia tecnológica era compensada pela garra, espírito de sacrifício e o altruísmo numa era de gentes batalhadoras. Ao longo de mais de oito décadas conquistámos troféus, abrimos horizontes e apostámos na formação para garantir o futuro. O desporto é uma escola do saber e, no Moreirense, todos fizeram parte de uma verdadeira família multicultural", começou por referir o dirigente.Salientando a forma como o clube "bem recebe", Vítor Magalhães vincou ainda a vontade que o Moreirense tem de continuar a crescer: "Nas últimas duas décadas temos crescido exponencialmente e, nos dias de hoje, somos conhecidos pelo profissionalismo e a seriedade com que abordamos o futuro. Os holofotes do sucesso recente não ofuscam a nossa vontade de sempre querer fazer mais e melhor, dentro de um processo de crescimento sustentado".O líder do Moreirense concluiu referindo que o clube está a viver um "período complicado", realçando a vontade que há em ter os adeptos de novo no estádio e perspetivando o futuro. "A primeira pedra da Vila Desportiva mostra que contamos convosco para que sempre acompanhem a nossa evolução; no fundo vocês fazem parte dela e é por vocês que sempre lutaremos", rematou.