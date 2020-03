Vítor Magalhães oferece 600 máscaras de proteção

O presidente Vítor Magalhães ofereceu 600 máscaras de protecção ao Centro Social de Guardizela.





Mais um contributo social do dirigente na luta contra a pandemia, dado que ainda antes de o estado de emergência ser decretado o empresário tomou a iniciativa de gastar cerca de 230 mil euros do próprio bolso para comprarque estão à disposição do hospital de Guimarães.Gesto comunitário que a instituição fez questão de agradecer através de um curto comunicado nas redes sociais.