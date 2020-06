Vítor Magalhães pede aos adeptos do Moreirense para se "manterem em segurança"

O presidente do Moreirense, Vítor Magalhães, fez um apelo aos adeptos do clube para que se "mantenham em segurança e não se desloquem para as imediações dos estádios nos dias dos jogos".





Numa mensagem publicada nas redes sociais do clube, o dirigente sublinhou a ideia de que "vivemos uma situação nova para todos e a retoma do futebol deve ser acompanhada pela responsabilidade inerente de todos nós. Para vencermos no futuro, temos a obrigação de sermos responsáveis no presente", frisou.Vítor Magalhães pediu aos adeptos "um esforço suplementar" no sentido de ajudarem a "controlar o surto e evitar ainda mais as consequências drásticas da sua propagação", uma vez que a pandemia de Covid-19 ainda não foi erradicada em Portugal.O presidente do clube de Moreira de Cónegos assegurou ainda aos adeptos que "ainda que à distância, os nossos atletas estão cientes do vosso apoio, e neste momento a vossa responsabilidade ao manter o devido distanciamento social é a vossa maior demonstração de apoio". "Devem assistir aos nossos jogos a partir de um lugar seguro e, não sendo possível fazê-lo a partir de casa, procurem locais onde seja possível evitar aglomerados de pessoas, cumprindo sempre todas as recomendações da DGS. A partida mais importante das nossas vidas continua a ser esta batalha contra o vírus e mais uma vez apelamos à responsabilidade de todos. Um pequeno gesto individual de hoje será o sucesso global no futuro", acrescentou.