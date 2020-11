Vítor Magalhães sobre Manuel Almeida: «Morreu um dos nossos»

"Morreu um dos nossos". É assim que começa a nota de pesar do Moreirense pelo falecimento de Manuel Almeida, presidente do clube em três momentos distintos, assinada por Vítor Magalhães.

O presidente dos minhotos sublinha a ideia de que Moreira de Cónegos "sofre a morte de Manuel Almeida, que aqui viveu e fez amigos, entregando-se em diversos movimentos da sociedade, colaborando com eles à sua maneira".

"Presidente e director diversas vezes do Moreirense Futebol Clube, a quem deu o seu melhor contributo, bem como a obras sociais sem qualquer tipo de alarde. Ao recordar Manuel Almeida lembro particularmente a sua colaboração no Moreirense Futebol Clube, na senda, aliás, de toda a sua família e particularmente do Comendador Joaquim de Almeida Freitas, seu pai, e sem a ajuda do qual o Moreirense dificilmente alcançaria o plano de destaque que hoje ostenta no desporto nacional. Em representação do Moreirense Futebol Clube e dos muitos associados e simpatizantes, manifesto aquele que é também o meu sentimento pessoal e o profundo desgosto pela sua perda", acrescenta Vítor Magalhães.

Manuel Almeida faleceu aos 66 anos, vítima de doença, depois de ter estado internado nos últimos dias.