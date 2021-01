Walterson assume: «Saída do César Peixoto não foi esperada»

Titular na frente de ataque do Moreirense diante do FC Porto, Walterson ficou em algumas ocasiões muito perto do golo, mas no final acabou por sair a zeros, tal como a equipa de Moreira de Cónegos. Ora, na sua análise, o avançado assume que o resultado foi injusto e ainda comentou a surpreendente saída de César Peixoto do comando técnico.





"Sabíamos que seria difícil, mas chegámos com a mentalidade de levar pontos. Fizemos o nosso jogo, não nos escondemos e o resultado não espelha a verdade do desenrolar. Agora é levantar a cabeça. Tivemos várias ocasiões, mas não conseguimos marcar. Creio que foi um bom jogo e agora é bola para a frente e pensar no Vitória", comentou, à SportTV.Quanto à troca de técnico, o jogador de 26 anos assumiu a sua surpresa. "Saída do César Peixoto não foi esperada. É uma questão da direcção. Acho que reagimos bem. Unimos forças e a prova está na boa partida que realizámos."