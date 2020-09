Walterson é reforço do Moreirense     

O extremo Walterson assinou contrato com o Moreirense no final da tarde desta quarta-feira e já foi oficializado como reforço dos cónegos para as próximas quatro temporadas.





Depois de ter acertado a rescisão com o Famalicão, o extremo vinculou-se ao clube de Moreira de Cónegos para as próximas quatro épocas, até junho de 2024.Walterson foi utilizado por João Pedro Sousa nas duas primeiras jornadas da Liga, mas mostrou sempre vontade de se mudar para o Moreirense. Uma posição que ajudou a desbloquear a saída do Famalicão, que ficou com uma parte do passe do jogador que recrutou ao São Bento, no verão de 2018.