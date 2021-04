Walterson herói do Moreirense: «Vi um espaço e rematei. Foi com a perna menos boa mas valeu»

Walterson foi o herói do Moreirense ao marcar o golo do empate (1-1) frente ao Sporting, mesmo aos 90 minutos.





"Sabíamos que ia ser um jogo difícil, não é à toa que o Sporting é líder. Nunca desistimos e fomos felizes no final", sublinhou o brasileiro, à Sport TV.O extremo explicou depois como conseguiu o golo do empate."Vi um espaço e rematei, foi com a perna menos boa mas valeu na mesma. Este é um ponto muito importante para dar moral ao grupo", destacou, apontando depois os próximos objectivos do Moreirense."Primeiro vamos tentar chegar aos 35/36 pontos e depois disso vamos ver se ainda dá para encostar nos que lutam por uma vaga na Europa", concluiu.