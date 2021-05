Yan Matheus: «Época de muita aprendizagem»

O extremo Yan Matheus, brasileiro de 22 anos que chegou a Moreira de Cónegos no último defeso, fez um balanço positivo da sua primeira temporada no principal escalão do nosso futebol, onde deu corpo a toda a experiência acumulada nos 30 jogos oficiais que disputou ao serviço dos minhotos.





"Foi uma temporada de muita aprendizagem. Observei e absorvi o que tinha de melhor ao lado de jogadores com carreiras brilhantes. Acredito que me destaquei de forma positiva e conquistei o meu espaço na equipa", comentou o brasileiro, ciente do conforto desportivo que os cónegos usufruíam ao longo de toda a prova, mas também sem esconder algum desalento: "Infelizmente, não conseguimos deixar o clube numa posição melhor. Acho que merecíamos mais, mas nunca baixamos a cabeça e fizemos um campeonato digno".Sobre o futuro, Yan Matheus vincou a ligação ao Moreirense até 2023 e a ideia de continuar a sua evolução nos minhotos, só que também não descartou a possibilidade de mudar de ares durante o defeso."Tenho contrato e estou focado no Moreirense, que é a minha prioridade, mas chegaram algumas coisas, embora nada de muito concreto, que deixo para os meus empresários resolverem", confidenciou Yan Matheus à sua assessoria de imprensa.