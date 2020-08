Yan reforça Moreirense por três épocas por empréstimo do Palmeiras

O extremo Yan reforçou o Moreirense, da Liga NOS, até ao final da época 2022/23, por empréstimo dos brasileiros do Palmeiras, informou este domingo o emblema minhoto no sítio oficial.

Os cónegos têm ainda opção de compra pelo brasileiro de 21 anos, que estava emprestado ao Sport Recife, clube do segundo escalão brasileiro pelo qual marcou dois golos em 26 jogos oficiais na segunda metade de 2019 e nos primeiros três meses de 2020, antes da interrupção competitiva provocada pela pandemia de covid-19.

Formado no Vitória da Bahia e no Palmeiras, Yan vai cumprir a segunda experiência em Portugal, depois de ter marcado dois golos em 13 jogos pelo Estoril Praia, na Seguda Liga, durante a primeira metade de 2019.

O ala brasileiro é o terceiro reforço oficializado pelo Moreirense neste verão, depois do lateral esquerdo Pedro Amador, oriundo do Sporting de Braga, e do defesa central Nahuel Ferraresi, emprestado pelo Manchester City.

A equipa treinada por Ricardo Soares regressa ao trabalho na segunda-feira.