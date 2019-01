Zizo a caminho do Zamalek

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Zizo está a caminho do Zamalek, sabe. O extremo egípcio já negoceia a rescisão de contrato com o Moreirense e nas próximas horas deve ser oficializado no Cairo. O processo está a ser intermediado pelo empresário do jogador, Marco Caetano, com o objetivo de salvaguardar os interesses de Zizo e, sobretudo, do próprio Moreirense.Recorde-se que o egípcio estava em litígio com o clube. O extremo, de 24 anos, não compareceu no início da pré-época e o Moreirense instaurou um processo disciplinar. Depois, não lhe foi dada autorização para renovar o visto de trabalho, processo que se arrastou durante meses, e este foi obrigado a permanecer no Cairo à espera de uma solução. Recentemente, o próprio jogador recorreu ao Sindicato de Jogadores mas agora a saída está praticamente acertada.O extremo voltará assim ao seu país, depois de várias temporadas no Lierse, da Bélgica, e duas épocas ao serviço de Nacional e Moreirense.