Rui Alves vai falar com o plantel do Nacional na habitual reunião de fim de época

Rui Alves vai falar esta segunda- feira com o plantel do Nacional, na já habitual reunião de final de temporada, que vai ocorrer na sede do clube. A dupla de centrais brasileira, Pedrão e Lucas Kal, que está na Madeira por empréstimo, pode interessar, mas os madeirenses vão ter de pagar um valor já pré-acordado aquando da sua vinda para o Nacional.





Seydou, Rui Encarnação, António Filipe, Nuno Borges, Koziello, Marco Matias, Rúben Micael (já anunciou o final de carreira), Kenji Gorré e Pedro Mendes devem estar de saída, pois o seu vínculo com os alvinegros chegou ao fim.