Nacional vence Câmara de Lobos em jogo de preparação

O Nacional, equipa que esta temporada vai disputar o principal escalão português de futebol, venceu esta quinta-feira o Câmara de Lobos, por 2-0, em jogo de preparação disputado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Num jogo frente a uma equipa do Campeonato de Portugal, o hondurenho Bryan Rochez e o húngaro Gergely Bobál marcaram os golos do conjunto orientado por Luís Freire.

O Nacional tem agendado o jogo da jornada inaugural da 1.ª Liga, que marcará o regresso do clube madeirense ao escalão principal, para 19 de setembro, frente ao Boavista, no Estádio da Madeira, no Funchal.