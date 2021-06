Rui Alves reeleito presidente do Nacional

Rui Alves foi reeleito presidente do Nacional. O atual líder foi reconduzido com 437 votos, numa eleição onde exerceram o seu direito 610 votantes, um novo recorde do clube insular.





Quero em meu nome e em nome da Liga Portugal saudar Rui Alves pela reeleição para o cargo de presidente do @CDNacional. Fazendo votos de que este seja um mandato pautado por muito sucesso. pic.twitter.com/ggfpjmFna4 — Pedro Proença (@PresidenteLPFP) June 1, 2021



(notícia atualizada às 21h13)

Daniel Menezes, o outro candidato, recebeu 168 votos. Registaram-se ainda 4 brancos e um nulo. A tomada de posse dos novos corpos sociais alvinegros está agendada para o dia de amanhã, às 12 horas.Entretanto, Pedro Proença recorreu às redes sociais para saudar Rui Alves pela reeleição. "Quero em meu nome e em nome da Liga Portugal saudar Rui Alves pela reeleição para o cargo de presidente do Nacional. Fazendo votos de que este seja um mandato pautado por muito sucesso", escreveu o presidente da Liga Portugal.