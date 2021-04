Adeptos deram incentivo extra na Choupana

Cerca de duas dezenas de adeptos marcaram presença na Choupana, no complexo do Nacional, para apoiar a equipa antes da deslocação para os Açores. ‘Superação’, ‘força’ e ‘luta’ foram algumas das palavras deixadas ao plantel liderado por Manuel Machado. No entanto, a história não ajuda em nada os alvinegros, que nos últimos confrontos com o Santa Clara somaram três derrotas (1-3 na primeira volta) e dois empates.

Para dificultar a missão madeirense, a formação de Ponta Delgada já não perde há cinco jornadas, com duas igualdades e três triunfos. Por outro lado, o técnico do Nacional já vai poder contar com a experiência de António Filipe na baliza e deverá apostar em Róchez e Gorré para dar mais acutilância ao ataque, num jogo em que é mesmo obrigatório vencer.