Alhassan no plano B para a Luz

Felipe Lopes, Rosic e Júlio César voltaram a trabalhar ontem à margem do grupo, no penúltimo treino antes da deslocação ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica. A condição física do trio de defesas centrais, a contas com lesões, são a grande dor de cabeça de Costinha na preparação do jogo que vai colocar frente a frente o ataque mais concretizador e a defesa mais batida do campeonato ao fim de 20 jornadas.A indefinição na utilização destes elementos obriga o treinador nacionalista a ter na manga uma alternativa, que pode passar pela chamada ao onze de Alhassan para preencher uma das vagas no eixo do sector defensivo. O nigeriano é um médio de raiz, que começou a temporada como trinco, mas chegou a ser utilizado como central em diversas ocasiões. Ultimamente tem estado ausente das escolhas e não joga mesmo desde o dérbi com o Marítimo, na 10ª ronda.Este é o plano B para enfrentar a onda de lesões na defesa num encontro que, só por si, já encerra um grau elevado de dificuldade. Quem também vai entrar na equipa é Diogo Coelho, que jogou alguns minutos na última jornada, no lugar do lesionado Rosic, frente ao V. Setúbal, e vai manter-se de início em resultado das ausências no sector.