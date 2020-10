Alhassan sem ansiedade antes do dérbi

A semana do dérbi começou a ser preparada dentro e fora das quatro linhas na Choupana. Antes do primeiro treino a pensar no jogo com o Marítimo, o médio Alhassan esteve na sala de imprensa e deixou uma garantia: “Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para conquistar os três pontos.”

Para o nigeriano, de 23 anos, a partida de sábado, nos Barreiros, tem características próprias. “É diferente porque um dérbi é sempre um dérbi”, disse, ainda que a preparação não sofra alterações: “Temos preparado bem todos os jogos e este não é exceção.”

Sobre um dos temas do momento na Choupana, os casos de Covid-19 de Francisco Ramos e João Vigário, o médio evitou a resposta. “Fizemos os testes e cabe ao departamento médico dizer se há casos positivos ou não, terá de ser perguntado a eles”, afirmou. Ainda assim, deixou escapar que o grupo se sente “completamente seguro” pois realiza testes todas as semanas.