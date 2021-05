António Filipe e as contas da permanência: «Enquanto for possível vamos acreditar»

António Filipe, guarda-redes do Nacional, lamentou a derrota em Alvalade e considerou que a expulsão de Alhassan complicou a tarefa dos madeirenses.





"Conseguimos controlar tudo menos a expulsão. Ficou tudo mais difícil, como é obvio. Não conseguimos tirar pontos ao Sporting. Quinta-feira há mais. Temos de dar os parabéns aos nossos jogadores pela forma como estamos a trabalhar e pela forma como estamos a encarar esta situação. Temos mais uma batalha na 5ª feira." afirmou, na 'flash-interview'', à Sport TV. "Com 11 é difícil, com 10 ainda mais. O Sporting não estava a conseguir entrar no nosso bloco. Depois, tudo se tornou mais difícil para nós", acrescentou.O Nacional, que voltou a perder após ter ganho na jornada passada, segue no último lugar da tabela. Mas António Filipe garante que a equipa de Manuel Machado não vai desistir de lutar pela manutenção."Está difícil mas nós não vamos baixar os braços. Enquanto for possível vamos acreditar até ao fim", afirmou.