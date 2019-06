Avançado Perotti reforça Nacional por empréstimo do Chapecoense

O avançado brasileiro Perotti, de 21 anos, é o mais recente reforço do Nacional, equipa da 2.ª Liga, anunciou o clube brasileiro.Perotti, natural de Rodeio Bonito, no Rio Grande do Sul, chega ao clube madeirense por empréstimo do Chapecoense, por duas temporadas, sendo o salário pago pelo clube português.O atleta, formado nas categorias base do Chapecoense, tem 1,86 metros de altura e utiliza preferencialmente o pé esquerdo, participou na conquista pelo Chapecoense do Campeonato Catarinense em 2016, tendo mesmo tido oportunidade de atuar na Copa dos Libertadores, ante os uruguaios do Nacional de Montevideo.Este é o segundo reforço conhecido do clube madeirense, depois da contratação do médio madeirense Rúben Micael que alinhou na pretérita temporada no Vitória de Setúbal.